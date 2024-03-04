Житло за сертифікат: як визначають суму та чи можна інвестувати її в майбутню нерухомість

За держпрограмою "єВідновлення", українці, чию оселю зруйнували внаслідок воєнних дій, можуть отримати допомогу. Мовиться про житлові сертифікати, за які можна придбати новий дім.

Як визначають суму сертифіката? Чи можна використати його для купівлі нерухомості, яку тільки будують? На ці та інші найпоширеніші питання дав відповідь міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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5 актуальних питань-відповідей про житлові сертифікати

Як визначають суму компенсації за знищене житло

Суму компенсації розраховують комісії місцевих рад за кожен знижений об'єкт індивідуально (відповідно до параметрів Порядку надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна).

Найперше вони множать затверджену суму вартості 1 квадратного метра житла на загальну площу знищеної квартири чи будинку. Далі суму коригують відповідно до коефіцієнтів за регіоном. Для квартир також враховують кількість кімнат і рік зведення будинку.

Сума компенсації не може бути меншою за опосередковану вартість спорудження житла, яку Мінвідновлення переглядає щоквартально.

Чи повинні співвласники знищеного житла з окремими сертифікатами купувати нову оселю разом

Ні, вони не зобов'язані. Якщо співвласники знищеного житла мають окремі сертифікати, то вони можуть реалізувати їх окремо. Спільну нерухомість вони також можуть купити. Та в обох випадках на таке житло накладуть обмеження щодо продажу протягом 5 років.

Що буде з сертифікатом, якщо його не встигли використати за 30 днів після підтвердження бронювання коштів

Сертифікат залишається чинним, але потрібно буде подавати нову заявку на бронювання коштів. Далі чекати підтвердження про те, що вони є на рахунку.

Як знайти нотаріуса, який може оформити угоду купівлі-продажу

Перелік нотаріусів, які мають доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна і можуть оформлювати угоди купівлі-продажу доступний на сайті програми.

Чи можна інвестувати в майбутню нерухомість за житловий сертифікат

Так. Потрібно, щоб забудовники зареєстрували спеціальні майнові права на майбутню нерухомість в Державному реєстрі речових прав. Після цього її можна придбати так само як і готове житло на первинному чи вторинному ринку.