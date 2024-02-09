Скільки коштує найдешевший будинок біля Буковелю: ціна з повним ремонтом і меблями

У селі Поляниця, де розташований відомий гірськолижний курорт "Буковель", пропонують багато варіантів нових будинків. Проте продають здебільшого житло з "голими стінами" або ж вони дуже дорогі. Ось найбюджетніший варіант готового будинку, що зараз є на ринку.

Будинок розташований в районі Урочище Вишня, що дуже близько до гірськолижного комплексу. Це готовий котедж площею 120 квадратних метрів з меблями. Вартість такого житла становить 350 тисяч доларів, повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані оголошення з OLX.

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Затишний котедж є найдешевшим готовим будинком у Поляниці

У будинку є три спальні з панорамними вікнами, з яких відкривається чудовий краєвид на гори. Також облаштована велика та функціональна кухня-студія з великим столом, де зможе зібратися чимала компанія.

Котедж має стильний і сучасний ремонт, що зроблений за авторським дизайн-проєктом. В інтер'єрі майстри поєднали елементи етнічного орнаменту та теплого мінімалістського стилю, що додає певного карпатського колориту. З матеріалів у дизайні використали контрастне поєднання бетону та структурного дерева.

Стриманий і дуже стильний інтер'єр / Фото OLX

Опалення в котеджі – індивідуальне газове. Його рекламують як "чудову інвестицію, що приноситиме гарантований прибуток". Проте будинок може слугувати й житлом для майбутніх власників.

Скільки коштує подобова оренда сучасного житла в Славському

У відомому карпатському селищі Славське здають в подобову оренду сучасний будинок. Житло описують як "новозбудований котеджик з дуже красивим краєвидом". Будинок називають пестливо не просто так, бо він справді маленький – площа становить всього 35 квадратів.

У котеджі є лише два приміщення: в одному є спальні місця, кухонний та обідній куточки, а в іншому – ванна кімната. Ремонт у будиночку затишний і сучасний. Вартість оренди за одну добу – 2 тисячі гривень.