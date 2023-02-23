Купівля дивана в інтернеті непомітно підвищує ймовірність того, що вам привезуть не те, що хотіли б. Найгірший сценарій: вам доведеться мати справу з поверненням товару

Щоб уникнути головного болю через невдалу покупку, зверніть увагу на ці типові помилки, які люди допускають, коли замовляють диван онлайн.

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Які помилки допускають під час купівлі дивана

Ігнорують розмір

Навіть якщо в кімнаті багато місця і ви знаєте, що туди поміститься багато диванів, все одно виміряйте місце, де він буде стояти.

Переконайтеся, що розмір дивана не псує вигляд кімнати. Великий диван, затиснутий у маленькому просторі, перешкоджатиме також руху та стане джерелом роздратування, а не комфорту,

– каже експертка.

Виберіть диван, який доповнює ваш простір, а не захаращує його.

Переоцінюють дизайн та недооцінюють комфорт

Поширена помилка – ігнорувати рівень комфорту. Прочитайте відгуки клієнтів, щоб краще зрозуміти, наскільки зручний цей диван.

Дизайнер Джейсон Фарр радить також проаналізувати матеріали, амортизацію та інші особливості, які можуть вплинути на ваш комфорт.

Не враховують витрати на доставку

Багато хто легко забуває врахувати вартість доставки або припускає, що диван доставлять безкоштовно. Деякі торговці пропонують безкоштовну доставку, але багато хто цього не робить, особливо для великих замовлень.

Часто вартість доставки суттєво змінює ціну, не пропускайте це.

Вибирають невідповідну тканину

Одна з найбільших невдач полягає в тому, що люди не думають над тканиною. А її слід обирати відповідно до своїх життєвих потреб. Подумайте про те, скільки і як буде використовуватися ваш диван. Наприклад, чи будуть на ньому гратися діти або спати тварини?

Якщо так, то обирайте міцну тканину, яку не зіпсують плями чи подряпини.

Якщо на дивані будуть сидіти тварини, оберіть цупку тканину / Фото Getty Images

Не вимірюють дверний отвір у будинку

Вимірювання дверного отвору до вашого будинку є обов'язковим перед покупкою дивана онлайн. Нащо він тоді потрібен, якщо не може пролізти в будинок?

Ви також можете уточнити у продавця, чи диван має знімні ніжки або доставляється частково розкладеним.