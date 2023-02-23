Покупка дивана в интернете незаметно повышает возможность того, что вам привезут не то, что хотели бы. Худший сценарий: вам придется иметь дело с возвратом товара

Чтобы избежать головной боли из-за неудачной покупки, обратите внимание на эти типичные ошибки, которые люди допускают, когда заказывают диван онлайн.

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Какие ошибки допускают при покупке дивана

Игнорируют размер

Даже если в комнате много места, и вы знаете, что туда поместится много диванов, все равно измерьте место, где он будет стоять.

Убедитесь, что размер дивана не портит вид комнаты. Большой диван, зажатый в маленьком пространстве, будет препятствовать движению и станет источником раздражения, а не комфорта,

– говорит эксперт.

Выберите диван, который дополняет ваше пространство, а не загромождает его.

Переоценивают дизайн и недооценивают комфорт

Распространенное заблуждение – игнорировать уровень комфорта. Прочтите отзывы клиентов, чтобы лучше понять, насколько удобен этот диван.

Дизайнер Джейсон Фарр советует проанализировать материалы, амортизацию и другие особенности, которые могут повлиять на ваш комфорт.

Не учитывают расходы на доставку

Многие легко забывают учесть стоимость доставки или предполагают, что диван доставят бесплатно. Некоторые торговцы предлагают бесплатную доставку, но многие этого не делают, особенно для больших заказов.

Часто стоимость доставки существенно изменяет цену, не упускайте это.

Выбирают неподходящую ткань

Одна из самых больших неудач состоит в том, что люди не думают над тканью. А ее следует выбирать в соответствии со своими жизненными потребностями. Подумайте о том, сколько и как будет использоваться диван. Например, будут ли на нем играть дети или спать животные?

Если да, то выбирайте крепкую ткань, которую не испортят пятна или царапины.

Если на диване будут сидеть животные, выберите плотную ткань / Фото Getty Images

Не измеряют дверной проем в доме

Измерение дверного проема к вашему дому обязательно перед покупкой дивана онлайн. Зачем он нужен, если не может пролезть в дом?

Вы также можете уточнить у продавца, имеет ли диван съемные ножки или доставляется частично разложенным.