Деякі типи квартир, які колись купували із задоволенням, зараз важко продати. І навпаки: з'явився попит на житло, що покупців раніше не цікавило.

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Які квартири зараз не купують

Багато потенційних клієнтів, яким потрібне житло, після початку повномасштабного вторгнення відкладають покупку досі. І хоч частина українців залишає інвестиції при собі, продажі все ж відновлюються.

Житло все ж купують ті, кому потрібно вирішити майнове питання тут і зараз. Є й ті, хто просто спокійно планує покупку, але таких менше. В період затишшя на ринку можна було купити хороше житло в непоганих районах за прийнятну ціну. Зараз ринок активізувався, і я думаю, що продажів буде більше,

– розповіла рієлторка та фахівчиня з нерухомості Тетяна Клименко.

Зараз покупці дивляться на більш практичні варіанти, тобто інтересу до великих розкішних квартир майже немає.

Також українців не цікавлять квартири на високих поверхах з гарним краєвидом. Усе через ризики ракетних обстрілів та атаки дронів.

Популярні не розкішні квартири, а скоріше більш "стримані" варіанти, з невеликою площею. З непоганим ремонтом, коли можна в'їхати та жити. Раніше попит мали популярні видові квартири на високих поверхах, звідки відкривався гарний краєвид на місто,

– поділилася експертка.

Про це рієлторка розповідає з власного досвіду, адже каже, що має серед пропозицій дорогі пентхауси, та клієнти на них не з'являється.

На яке житло високий попит

Попит зараз мають двокімнатні квартири з європлануванням площею 60 – 70 квадратних метрів. Їх українці обирають замість однокімнатних. Також у Києві знову популярне житло в ліквідних новобудовах у форматі поліфункціональний квартал-кластер, "місто в місті" квартальної забудови, екокластер.

Варто зазначити, що зараз збільшується запит на тривале розтермінування – від 3 років і більше. На такі угоди припадає щонайменше 65% від загальної кількості.