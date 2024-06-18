Некоторые типы квартир, которые когда-то покупали с удовольствием, сейчас трудно продать. И наоборот: появился спрос на жилье, что покупателей раньше не интересовало.

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Какие квартиры сейчас не покупают

Многие потенциальные клиенты, которым нужно жилье, после начала полномасштабного вторжения откладывают покупку до сих пор. И хоть часть украинцев оставляет инвестиции при себе, продажи все же восстанавливаются.

Жилье все же покупают те, кому нужно решить имущественный вопрос здесь и сейчас. Есть и те, кто просто спокойно планирует покупку, но таких меньше. В период затишья на рынке можно было купить хорошее жилье в неплохих районах за приемлемую цену. Сейчас рынок активизировался, и я думаю, что продаж будет больше,

– рассказала риелтор и специалист по недвижимости Татьяна Клименко.

Сейчас покупатели смотрят на более практичные варианты, то есть интереса к большим роскошным квартирам почти нет.

Также украинцев не интересуют квартиры на высоких этажах с хорошим видом. Все из-за рисков ракетных обстрелов и атаки дронов.

Популярны не роскошные квартиры, а скорее более "сдержанные" варианты, с небольшой площадью. С неплохим ремонтом, когда можно въехать и жить. Ранее спросом пользовались популярные видовые квартиры на высоких этажах, откуда открывался красивый вид на город,

– поделилась эксперт.

Об этом риелтор рассказывает из собственного опыта, ведь говорит, что имеет среди предложений дорогие пентхаусы, и клиенты на них не появляется.

На какое жилье высокий спрос

Спрос сейчас имеют двухкомнатные квартиры с европланировкой площадью 60 – 70 квадратных метров. Их украинцы выбирают вместо однокомнатных. Также в Киеве снова популярно жилье в ликвидных новостройках в формате полифункциональный квартал-кластер, "город в городе" квартальной застройки, экокластер.

Стоит отметить, что сейчас увеличивается запрос на длительную рассрочку – от 3 лет и более. На такие сделки приходится не менее 65% от общего количества.