Купівля квартири під оренду: яким має бути інтер'єр
Останніми роками дуже багато людей інвестують у квартири, щоб потім це житло здавати. Для того щоб нерухомість була затребувана, важливо правильно її оформити.
Джерело:Інстаграм Вікторії Морозової
Яким має бути інтер'єр у квартирі для здачі – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.
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Сьогодні будемо говорити про дизайн квартири для здачі в оренду. Що важливо, а що – не дуже? У що потрібно вкладатися, а на чому заощадити? І який декор підібрати в квартиру, в якій будуть жити люди з різними смаками та уподобаннями?
– зазначила Морозова.
Як облаштувати квартиру під оренду
- Мінімалістичні стилі інтер'єру. Вибирайте актуальні скандинавський або сучасний стиль. Мешканці зможуть самостійно додати деталі у квартирі.
- Покриття для стін має бути практичним. Пам'ятайте, що житло часто орендують сім'ї з дітьми і тваринами. Можна вибрати матову миючу фарбу для стін або шпалери під фарбування.
- Палітру кольорів краще вибрати спокійну. Для основи можна використовувати нейтральний колір і один акцентний, щоб житло виглядало стильно. Це дозволить здати квартиру дорожче.
Правильний підхід до ремонту дозволить здати житло дорожче / Фото divandi
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На чому не варто економити у житлі під оренду
- На будівельній бригаді.
- На інженерних системах (водопостачання, електрика, опалення, вентиляція). Це пов'язано з тим, що у разі поломки доведеться виконати великий об'єм роботи і навіть зривати оздоблення.
- На вікнах і дверях.
- Фільтрах води.
- Сантехніці.
Комунікації, всі з'єднання і інсталяція унітазу зашиваються у гіпсокартон і облицьовуються плиткою. Найменше протікання – доведеться все зруйнувати,
– пояснила дизайнерка інтер'єру.
Інтер'єр повинен бути приємним, але при цьому практичним / Фото divandi
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