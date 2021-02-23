Останніми роками дуже багато людей інвестують у квартири, щоб потім це житло здавати. Для того щоб нерухомість була затребувана, важливо правильно її оформити.

Яким має бути інтер'єр у квартирі для здачі – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Сьогодні будемо говорити про дизайн квартири для здачі в оренду. Що важливо, а що – не дуже? У що потрібно вкладатися, а на чому заощадити? І який декор підібрати в квартиру, в якій будуть жити люди з різними смаками та уподобаннями?

– зазначила Морозова.

Як облаштувати квартиру під оренду

Мінімалістичні стилі інтер'єру . Вибирайте актуальні скандинавський або сучасний стиль. Мешканці зможуть самостійно додати деталі у квартирі.

. Вибирайте актуальні скандинавський або сучасний стиль. Мешканці зможуть самостійно додати деталі у квартирі. Покриття для стін має бути практичним. Пам'ятайте, що житло часто орендують сім'ї з дітьми і тваринами. Можна вибрати матову миючу фарбу для стін або шпалери під фарбування.

Пам'ятайте, що житло часто орендують сім'ї з дітьми і тваринами. Можна вибрати матову миючу фарбу для стін або шпалери під фарбування. Палітру кольорів краще вибрати спокійну. Для основи можна використовувати нейтральний колір і один акцентний, щоб житло виглядало стильно. Це дозволить здати квартиру дорожче.

Правильний підхід до ремонту дозволить здати житло дорожче / Фото divandi

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На чому не варто економити у житлі під оренду

За словами Вікторії Морозової, незважаючи на те, що квартира робиться під оренду, є моменти, на яких не варто економити.

На будівельній бригаді.

На інженерних системах (водопостачання, електрика, опалення, вентиляція). Це пов'язано з тим, що у разі поломки доведеться виконати великий об'єм роботи і навіть зривати оздоблення.

На вікнах і дверях.

Фільтрах води.

Сантехніці.

Комунікації, всі з'єднання і інсталяція унітазу зашиваються у гіпсокартон і облицьовуються плиткою. Найменше протікання – доведеться все зруйнувати,

– пояснила дизайнерка інтер'єру.

Інтер'єр повинен бути приємним, але при цьому практичним​ / Фото divandi