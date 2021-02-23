Покупка квартиры под аренду: каким должен быть интерьер
В последние годы очень многие инвестируют в квартиры, чтобы потом это жилье сдавать. Для того чтобы недвижимость была востребована, важно правильно ее оформить.
Источник:Инстаграм Виктории Морозовой
Каким должен быть интерьер в квартире для сдачи – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.
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Сегодня будем говорить про дизайн квартиры для сдачи в аренду. Что важно, а что – не очень? Во что нужно вкладываться, а на чем сэкономить? И какой декор подобрать в квартиру, в которой будут жить люди с разными вкусами и предпочтениями?
– отметила Морозова.
Как обустроить квартиру под аренду
- Минималистичные стили интерьера. Выбирайте актуальные скандинавский или современный стиль. Жильцы смогут самостоятельно добавить детали в квартире.
- Покрытие для стен должно быть практичным. Помните, что жилье часто арендуют семьи с детьми и животными. Можно выбрать матовую моющуюся краску для стен или обои под покраску.
- Цветовую палитру лучше выбрать спокойную. Для основы можно использовать нейтральный цвет и один акцентный, чтобы жилье выглядело стильно. Это позволит сдать квартиру дороже.
Правильный подход к ремонту позволит сдать жилье дороже / Фото divandi
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На чем не стоит экономить в жилье под аренду
- На строительной бригаде.
- На инженерных системах (водоснабжение, электрика, отопление, вентиляция). Это связано с тем, что в случае поломки придется проделать большой объем работы и даже срывать отделку.
- На окнах и дверях.
- Фильтрах воды.
- Сантехнике.
Коммуникации, все соединения и инсталляция унитаза зашиваются в гипсокартон и облицовываются плиткой. Малейшая течь – придется все разрушить,
– пояснила дизайнер интерьера.
Интерьер должен быть приятным, но при этом практичным / Фото divandi
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