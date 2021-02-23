В последние годы очень многие инвестируют в квартиры, чтобы потом это жилье сдавать. Для того чтобы недвижимость была востребована, важно правильно ее оформить.

Каким должен быть интерьер в квартире для сдачи – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Сегодня будем говорить про дизайн квартиры для сдачи в аренду. Что важно, а что – не очень? Во что нужно вкладываться, а на чем сэкономить? И какой декор подобрать в квартиру, в которой будут жить люди с разными вкусами и предпочтениями?

– отметила Морозова.

Как обустроить квартиру под аренду

Минималистичные стили интерьера . Выбирайте актуальные скандинавский или современный стиль. Жильцы смогут самостоятельно добавить детали в квартире.

. Выбирайте актуальные скандинавский или современный стиль. Жильцы смогут самостоятельно добавить детали в квартире. Покрытие для стен должно быть практичным . Помните, что жилье часто арендуют семьи с детьми и животными. Можно выбрать матовую моющуюся краску для стен или обои под покраску.

. Помните, что жилье часто арендуют семьи с детьми и животными. Можно выбрать матовую моющуюся краску для стен или обои под покраску. Цветовую палитру лучше выбрать спокойную. Для основы можно использовать нейтральный цвет и один акцентный, чтобы жилье выглядело стильно. Это позволит сдать квартиру дороже.

Правильный подход к ремонту позволит сдать жилье дороже / Фото divandi

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На чем не стоит экономить в жилье под аренду

По словам Виктории Морозовой, несмотря на то, что квартира делается под аренду, есть моменты, на которых не стоит экономить.

На строительной бригаде.

На инженерных системах (водоснабжение, электрика, отопление, вентиляция). Это связано с тем, что в случае поломки придется проделать большой объем работы и даже срывать отделку.

На окнах и дверях.

Фильтрах воды.

Сантехнике.

Коммуникации, все соединения и инсталляция унитаза зашиваются в гипсокартон и облицовываются плиткой. Малейшая течь – придется все разрушить,

– пояснила дизайнер интерьера.

Интерьер должен быть приятным, но при этом практичным / Фото divandi