Купівля квартири під оренду: яким має бути інтер'єр

Джерело:Інстаграм Вікторії Морозової
Останніми роками дуже багато людей інвестують у квартири, щоб потім це житло здавати. Для того щоб нерухомість була затребувана, важливо правильно її оформити.
Яким має бути інтер'єр у квартирі для здачі – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.
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Сьогодні будемо говорити про дизайн квартири для здачі в оренду. Що важливо, а що – не дуже? У що потрібно вкладатися, а на чому заощадити? І який декор підібрати в квартиру, в якій будуть жити люди з різними смаками та уподобаннями?
– зазначила Морозова.
Правильний підхід до ремонту дозволить здати житло дорожче / Фото divandi
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Комунікації, всі з'єднання і інсталяція унітазу зашиваються у гіпсокартон і облицьовуються плиткою. Найменше протікання – доведеться все зруйнувати,
– пояснила дизайнерка інтер'єру.
Інтер'єр повинен бути приємним, але при цьому практичним / Фото divandi