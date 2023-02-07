В Україні призупинили процес укладання угод з купівлі-продажу нерухомості: що трапилося

На початку лютого по всій території України було припинено обмін інформацією між електронними системами Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Призупинення трапилося без попередження та призвело до зупинення роботи нотаріусів, які можуть вчиняти реєстраційні дії щодо нерухомого майна, зокрема земельних ділянок.

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Угоди з нерухомістю припинено: що трапилося

За даними Нотаріальна палата України з 2 лютого цього року по всій території України було зупинено взаємний обмін інформаційними даними між електронними системами Державного земельного кадастру та Держреєстру майнових прав на нерухоме майно.

В результаті, нотаріуси не можуть здійснювати нотаріальну та реєстраційну діяльність з нерухомого майна, зокрема щодо земельних ділянок.

На розгляді у нотаріусів перебуває багато заяв про держреєстрацію прав, які не можуть бути опрацьовані, а права – зареєстровані. Це може призвести до порушення строків у сфері державної реєстрації прав.

У зв'язку з цим НПУ звернулася до Міністерства юстиції України, Держгеокадастру та ДП "НАІС" із проханням повідомити, за яких причин було припинено взаємообмін відомостями між ДРРП та ДЗК, та коли буде відновлена їх повноцінна робота. Наразі відповідь не оприлюднили.

Водночас у відомстві попереджають, що зволікання у цій ситуації призведе до порушення стабільної роботи нотаріату України в частині вчинення нотаріальних дій та державної реєстрації нерухомого майна, а отже і порушення прав громадян та бізнесу.

НПУ також наголошує, що з моменту оновлення програмного забезпечення Державного реєстру речових прав 26 – 27 січня 2023 року відомості про зареєстровані права у ДРРП до ДЗК не надійшли.