У порівнянні з аналогічними показниками за 2022 – 2023 роки середній бюджет на купівлю нерухомості зріс. Цікаво, що орендарі навпаки стали більш заощадливі, передає Нерухомість 24.

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Яку суму українці готові заплатити за житло

Є дві найпоширеніші причини, чому українці хочуть купити власне житло, – змінити орендоване житло на власне (36%) та змінити місце проживання (33%).

Найбільший попит мають квартири на вторинці. На другому місці – помешкання в новобудовах, а третє і четверте місце посідають приватні будинки на вторинному ринку та щойно зведені будинки відповідно. Найрідше у 2024-му обирають смартквартири.

Як змінювалася сума на купівлю житла / Інфографіка DIM.RIA

Цього року середній бюджет, який українці готові виділити на купівлю власного житла, зріс майже на 5 тисяч доларів у порівнянні з 2023-м. Найпопулярнішою є сума від 30 до 50 тисяч доларів.

Також у 2024 році суттєво зросла кількість українців, які планують купити житло за 50 – 80 тисяч. Торік таких було лише 15%, а цього року – вже 23%.

Бюджет на орендоване житло став меншим

Сума, яку українці готові сплачувати за орендоване житло, знизилась приблизно на 700 гривень за останній рік. Найбільше користувачів хочуть знайти житло вартістю до 10 тисяч гривень на місяць.

Водночас 41% опитаних зазначили, що мають труднощі під час пошуку житла на свій бюджет. Ще однією поширеною проблемою є пошук житла, в якому можна проживати з улюбленцями.