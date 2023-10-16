Експерти вважають, що скасування фіксованого курсу валют в Україні істотно не вплине на вартість житла на первинному ринку. А на рівень попиту зараз впливають локація, ціна, площа та ще кілька чинників.

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Що впливає на попит

Одним із найважливіших факторів, який фахівці вказують першим, є розташування житла. У період війни українці шукають житло в тих місцях, які максимально захищені від можливих ракетних обстрілів та "шахедних" атак. Це, зокрема, західні регіони країни, а також міста з ефективною протиповітряною обороною.

Далі українці звертають увагу на якість об'єкта будівництва: який клас, поверховість, які будматеріали використали, що за об'єкти інфраструктури розташовані поруч з житлом, наявність рекреаційного потенціалу тощо.

Ціна та площа квартири – не менш важливі чинники, які впливають на попит під час війни. Найпопулярнішими зараз є оселі площею від 40 до 70 "квадратів".

Українці надають перевагу забудовникам, які пропонують різні способи придбання нерухомості, наприклад:

гнучкі програми із розтермінування;

наявність спільних іпотечних програм з комерційними банками;

знижки та акційні пропозиції.

Дуже важливою також є репутація девелопера. Українці звертають увагу на роботу забудовника під час війни, відкритість та демократичну поступливість перед інвесторами, що вклали кошти ще до початку масштабного вторгнення.