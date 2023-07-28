Ви маєте це побачити: купольний будинок із загостреними "котячими вушками"

Купольні будинки завжди привертають увагу. Та це помешкання із загостреними "котячими" вушками над вікнами стало надзвичайно популярним.

Будинок з трьома спальнями та двома ванними кімнатами розташований у селищі Норт-Фрідом, Вісконсин. Він вперше з'явився на ринку за ціною 349 900 доларів.

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Купольний будинок 1970-х років

Нещодавно агентка з нерухомості Даян Шоу, що відповідає за продаж будинку, організувала день відкритих дверей.

За першу годину до неї прийшли близько 60 людей. Того ж дня агентка отримала пропозицію про купівлю, тому зараз купольний будинок чекає на продаж.

Чудовий інтер'єр з мінімальною кількістю декору / Фото Realtor

Будинок площею 184 квадратних метрів побудували в 1976 році для єдиних мешканців будинку, які зараз його продають. Він особливий, адже над вікнами має трикутні дашки, які назвали "котячими вушками". Їх, до речі, зробили не для краси. Це загострене покриття створює тінь і відводить сніг від вікна, вирішуючи типову проблему з вигнутою лінією даху.

Головною родзинкою в будинку є підвал. Усі звикли, що це темне, холодне приміщення. Однак в цьому підвалі є вікна, він великий та світлий.

Світлий підвал / Фото Realtor

Основна спальня розташована на першому поверсі, тоді як на верхньому рівні є ще дві спальні та мансарда, яку можна використовувати як офіс. Також облаштований окремий гараж на два авто.

Селище, де продають будинок, розташований неподалік від державних парків, залізничного музею та місцевих виноробень. До міста їхати 10 хвилин.