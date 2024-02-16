У Києві продають на аукціоні квартиру в історичному "Будинку з гуріями": яка стартова ціна

На онлайн-аукціоні продають розкішну чотирикімнатну квартиру, що розташована в "Будинку з гуріями" на Печерську. Раніше початкова ставка лоту була на кілька мільйонів вищою, і хоча зараз ціну знизили, вона все одно висока.

У сінчні 2023 року початкова ставка була 20 мільйонів гривень, а зараз мінімальна ціна становить 16,39 мільйонів гривень. Розкішна квартира розташована на першому рівні 4-поверхового історичного будинку.

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Квартира в історичному будинку на Печерську

Загальна площа квартири становить 187 метрів квадратих, а житлова – 127 квадратів. Усередині є чотири кімнати, кухня, ванна кімната, комірна та вбиральня. Дизайн інтер'єру одразу привертає увагу, бо він справді вражає розкішшю.

Кожна деталь в інтер'єрі по-особливому розкішна / Фото ДП "СЕТАМ"

Відомо, що стіни зроблені з керамічної цегли, а з наявних комунікацій – водо- , електро-, газо- та теплопостачання. Сам будинок обладнаний ліфтом, домофоном і телекомунікаційною мережею.

На сайті державного підприємтсва "СЕТАМ" вказано, що квартиру продадуть на аукціоні 28 лютого.

Що відомо про "Будинок з гуріями"

На початку вулиці Ольгинської розташований історичний будинок №2/1 або "Будинок з гуріями". Другу назву власність отримала за незвичайну ліпнину у вигляді гурій з крилами. Дослідника кажуть, що це один із вдалих прикладів застосування в архітектурі мавританських мотивів.

Нерухомість складається з двох різновеликих прямокутних секцій, кожна з яких розрахована на шість великих квартир, які надалі перепланували. З 1970 року "Будинок з гуріями" є пам'яткою архітектури місцевого значення.