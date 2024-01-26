Найдешевша квартира для оренди в Києві: скільки коштує та які там умови

У Дніпровському районі Києва можна винайняти однокімнатну квартиру за дуже низькою ціною. Наразі вона є найдешевшою на ринку оренди.

Квартира розташована в типовій хрущовці на першому поверсі. Вартість оренди за місяць складає 4 500 гривень, але орендар повинен буде сплатити ще комісію в розмірі 50% від зарплати. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані оголошень з платформи OLX.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Який вигляд має найдешевша квартира в Києві

Площа помешкання становить 27 метрів квадратних, з яких кухня займає 6 квадратів. Квартиру здають з меблями, проте вони старі та в різному стані. Ремонт у помешканні робили вже досить давно, але воно в житловому стані.

Інтер'єр помешкання за 4 500 гривень на місяць / Фото OLX

Автор оголошення зазначає, що квартиру можна орендувати з дітьми, бо там є кілька спальних місць. Також в кімнаті є шафа для одягу, щонайменше дві тумби та телевізор. Хоч кухня дуже маленька, у приміщенні вдалося помістити ще й столик зі стільцями та пральну машину.

Найнеобхідніша побутова техніка у квартирі також є. Тип опалення – централізований.

У яких містах найнижчі ціни на оренду квартир

Найнижчі ціни Держстат зафіксував у прифронтових містах. Там можна винайняти квартиру не лише за помірну ціну, а навіть за копійки. Мовиться про Миколаїв, Суми та Херсон.

У Миколаєві однокімнатні квартири здають за 4,5 тисячі гривень, двокімнатні – від 6 тисяч гривень, а трикімнатні – від 8 тисяч гривень. У Сумах однокімнатку зі старим ремонтом можна винайняти за 1 тисячу гривень без комунальних, але в новобудові дешевшої ціни ніж 7 тисяч гривень немає. За двокімнатну квартиру треба буде заплатити від 8 тисяч гривень, за трикімнатну – від 10 тисяч.

У Херсоні ситуація значно гірша. Квартири можна винайняти за 1 − 1,5 тисячі гривень в старому житловому фонді або за 2 − 3 тисячі гривень з комфортними умовами. З найкращим сучасним ремонтом квартири здають за 5 – 6 тисяч на місяць.