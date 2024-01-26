Квартира расположена в типичной хрущевке на первом этаже. Стоимость аренды за месяц составляет 4500 гривен, но арендатор должен будет оплатить еще комиссию в размере 50% от зарплаты. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на данные объявлений с платформы OLX.

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Площадь квартиры составляет 27 квадратных метров, из которых кухня занимает 6 квадратов. Квартиру сдают с мебелью, однако они старые и в разном состоянии. Ремонт в доме производили уже довольно давно, но оно в жилом состоянии.

Интерьер дома за 4 500 гривен в месяц / Фото OLX

Автор объявления отмечает, что квартиру можно арендовать с детьми, потому что там есть несколько спальных мест. Также в комнате есть шкаф для одежды, по меньшей мере две тумбы и телевизор. Хотя кухня очень маленькая, в помещении удалось поместить еще столик со стульями и стиральную машину.

Самая необходимая бытовая техника в квартире тоже есть. Тип отопления – централизованный.

В каких городах самые низкие цены на аренду квартир

Низкие цены Госстат зафиксировал в прифронтовых городах. Там можно снять квартиру не только за умеренную цену, но даже за копейки. Речь идет о Николаеве, Сумах и Херсоне.

В Николаеве однокомнатные квартиры сдают за 4,5 тысяч гривен, двухкомнатные – от 6 тысяч гривен, а трехкомнатные – от 8 тысяч гривен. В Сумах однокомнатную квартиру со старым ремонтом можно снять за 1 тысячу гривен без коммунальных, но в новостройке дешевле цены чем 7 тысяч гривен нет. За двухкомнатную квартиру нужно будет заплатить от 8 тысяч гривен, за трехкомнатную – от 10 тысяч.

В Херсоне ситуация гораздо хуже. Квартиры можно снять за 1 – 1,5 тысячи гривен в старом жилом фонде или за 2 – 3 тысячи гривен с комфортными условиями. С лучшим современным ремонтом квартиры сдают за 5 – 6 тысяч в месяц.