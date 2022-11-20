Обсяги продажів у новобудовах столиці впали в 10 – 15 разів, констатує експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак. За її словами, до повномасштабного вторгнення Росії найбільші девелопери України продавали 150 – 250 квартир на місяць. Зараз же таких угод близько десятка.

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Низький попит та висока ціна: що відбувається з ринком київських новобудов

Попри те, що квартири майже не купують, ціна за квадратні метри все одно зростає. Вікторія Берещак виокремлює дві причини, які впливають на подорожчання:

зростання собівартості всіх витрат,

інфляція.

Експертка ринку нерухомості зазначає, що через втрату потужностей українських заводів треба завозити матеріали з-за кордону, а у девелоперів порушилися звичні логістичні ланцюжки поставок. До того ж співробітники будівельних компаній вступили у сили оборони.

На вартість "квадратів" впливає й висока інфляція. Спочатку НБУ утримував долар, а коли його відпустили у вільне плавання, була певна розбіжність: девелопери все ще намагалися тримати ціни, але вже витрачали на потреби об'єкта вже більше грошей, бо все вже подорожчало.

Зараз ці ціни вже починають вирівнюватися і показують реальнішу ситуацію. Курс і далі поступово вирівнюватиметься ближче до реального. Загалом у гривневому еквіваленті ми бачимо підвищення вартості квартир на 45%,

– каже Берещак.

Представник консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький додає, що продажі в новобудовах відбуваються сьогодні в поодиноких випадках, зазвичай житло пропонують ті, хто переїжджає до іншого регіону чи іншої країни. Купують квартири переселенці, проте навіть їх зазвичай цікавить вже облаштована під життя "вторинка".

Скільки коштує житло у Києві

Під час війни ціни на квадратний метр зросли на 30 – 45%. Також ціна відрізняється в залежності від класу, метражу та готовності об'єкта. Так, в Оболонському районі Києва мінімальна ціна за квадратний метр складає 22 550 гривень за умови купівлі трикімнатної квартири, а максимальна – 105 060 гривень за метр у вже введеному в експлуатацію будинку преміумкласу біля метро.

У середньому ціни варіюються у таких діапазонах: