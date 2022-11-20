Обсяги продажів впали, а ціни зросли: скільки коштують київські новобудови
Джерело:"РБК-Україна"
Продажі квартир у київських новобудовах впали майже до нуля. Проте ринок нерухомості як у столиці, так і в Україні досі функціонує.
Обсяги продажів у новобудовах столиці впали в 10 – 15 разів, констатує експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак. За її словами, до повномасштабного вторгнення Росії найбільші девелопери України продавали 150 – 250 квартир на місяць. Зараз же таких угод близько десятка.
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Низький попит та висока ціна: що відбувається з ринком київських новобудов
Попри те, що квартири майже не купують, ціна за квадратні метри все одно зростає. Вікторія Берещак виокремлює дві причини, які впливають на подорожчання:
- зростання собівартості всіх витрат,
- інфляція.
Експертка ринку нерухомості зазначає, що через втрату потужностей українських заводів треба завозити матеріали з-за кордону, а у девелоперів порушилися звичні логістичні ланцюжки поставок. До того ж співробітники будівельних компаній вступили у сили оборони.
На вартість "квадратів" впливає й висока інфляція. Спочатку НБУ утримував долар, а коли його відпустили у вільне плавання, була певна розбіжність: девелопери все ще намагалися тримати ціни, але вже витрачали на потреби об'єкта вже більше грошей, бо все вже подорожчало.
Зараз ці ціни вже починають вирівнюватися і показують реальнішу ситуацію. Курс і далі поступово вирівнюватиметься ближче до реального. Загалом у гривневому еквіваленті ми бачимо підвищення вартості квартир на 45%,
– каже Берещак.
Представник консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький додає, що продажі в новобудовах відбуваються сьогодні в поодиноких випадках, зазвичай житло пропонують ті, хто переїжджає до іншого регіону чи іншої країни. Купують квартири переселенці, проте навіть їх зазвичай цікавить вже облаштована під життя "вторинка".
Скільки коштує житло у Києві
Під час війни ціни на квадратний метр зросли на 30 – 45%. Також ціна відрізняється в залежності від класу, метражу та готовності об'єкта. Так, в Оболонському районі Києва мінімальна ціна за квадратний метр складає 22 550 гривень за умови купівлі трикімнатної квартири, а максимальна – 105 060 гривень за метр у вже введеному в експлуатацію будинку преміумкласу біля метро.
У середньому ціни варіюються у таких діапазонах:
- Голосіївський район – 30 600 – 69 350 гривень за квадратний метр;
- Оболонський – 22 550 – 105 060 гривень;
- Печерський – 76 000 – 203 000 гривні;
- Подільський – 26 000 – 141 450 гривень;
- Святошинський – 30 000 – 53 000 гривень;
- Солом'янський – 26 000 – 43 000 гривень;
- Шевченківський – 40 000 – 120 000 гривень;
- Дарницький – 23 500 – 48 500 гривень;
- Деснянський – 29 000 – 32 000 гривень;
- Дніпровський – 27 700 – 50 800 гривень.