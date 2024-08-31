Найдешевша квартира в Києві: яке житло можна придбати за 23 тисячі доларів

У Києві продають крихітне однокімнатне житло за 23 тисячі доларів. Наразі це найдешевша повноцінна квартира на ринку столиці.

Квартира розташована в районі Борщагівки, на вулиці Зодчих. Це старий житловий фонд 80 – 90-х років, повідомляє Нерухомість 24, посилаючись на дані оголошення з OLX.

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Який вигляд має найдешевша квартира в Києві

Квартира має площу всього 21,7 квадратного метра, з них житлової – 12,9 квадрата, а на кухню припадає 3,4 квадрата. На фото видно, що кімнати потребують оновлення, власне, про це зазначає авторка оголошення.

Кімнати зі старим ремонтом / Фото OLX

Квартира потребує косметичного ремонту, є газова плита, пральна машинка, мінікладова. Все, що на фото, залишу,

– пише рієлторка від імені власника.

Усі меблі у квартирі старі. У спальні стоїть диван, м'яке крісло, шафа та тумба. Пральну машину розмістили на кухні, очевидно, через брак місця. У ванній кімнаті є душ і туалет.



Вхід у під'їзд / Фото OLX

Квартира розташована на передостанньому поверсі 9-поверхового будинку. Поблизу є школа, дитсадок, аптека, лікарня, ринок та супермаркети.