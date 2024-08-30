За прогнозами, ринок оренди буде активним аж до жовтня. Про це повідомляє експертка онлайн-платформи OLX, передає Нерухомість 24.

Цікаво 5 тисяч на місяць: який вигляд має найдешевша квартира для оренди у Львові

Що буде з ринком оренди восени

Як розповідає фахівчиня, різкого зростання вартості оренди на платформі OLX не спостерігають. У деяких регіонах навіть відбулось падіння цін.

Ми очікуємо, що період з серпня по жовтень буде найбільш активним в сегменті оренди на ринку. Наприклад, у липні в Києві є зростання в кількості оголошень на 6% і це перше зростання, починаючи з жовтня 2023. Щодо попиту, то у серпні, порівняно з липнем, зростання становить 5%,

– зауважує Оксана Остапчук.

Експертка розповіла, що в західній частині країни ціни на оренду досягли піка, у центральних областях та столиці – трохи підвищилися, а в східних – майже не змінилися.

Незначне підвищення характерне для Києва, частково для Одеси, що характеризується нормальним розвитком ринку обох найбільших міст на ринку довгострокової оренди,

– зазначила Остапчук.

У Львові зафіксували зростання в межах 500 – 1000 гривень на 1-кімнатні, 2-кімнатні та 3-кімнатні квартири. У відносно безпечних містах ситуація схожа.

Які фактори впливають на формування цін

На зміни у вартості впливають попит та пропозиція, їхнє співвідношення, сезонність тощо.

Щодо ремонту – тут все очевидно, якщо власник зробив перед здачею в оренду ремонт, він обов'язково ці витрати "закладе" у вартість оренди,

– додає Оксана Остапчук.

Також на вартість впливають розташування квартири (район, мікрорайон), транспортна доступність, тип житла (в новобудовах зазвичай дорожчі), наявність меблів та техніки тощо.

Оскільки триває війна, то потенційні покупці звертають увагу й на наявність об'єктів критичної інфраструктури, укриттів поруч.