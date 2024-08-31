Квартира расположена в районе Борщаговки, на улице Зодчих. Это старый жилой фонд 80 – 90-х годов, сообщает Недвижимость 24, ссылаясь на данные объявления с OLX.

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Квартира имеет площадь всего 21,7 квадратного метра, из них жилой – 12,9 квадрата, а на кухню приходится 3,4 квадрата. На фото видно, что комнаты нуждаются в обновлении, собственно, об этом отмечает автор объявления.

Комнаты со старым ремонтом / Фото OLX

Квартира требует косметического ремонта, есть газовая плита, стиральная машинка, миникладова. Все, что на фото, оставлю,

– пишет рієлторка от имени владельца.

Вся мебель в квартире старая. В спальне стоит диван, мягкое кресло, шкаф и тумба. Стиральную машину разместили на кухне, очевидно, из-за нехватки места. В ванной комнате есть душ и туалет.



Вход в подъезд / Фото OLX

Квартира расположена на предпоследнем этаже 9-этажного дома. Поблизости есть школа, детсад, аптека, больница, рынок и супермаркеты.