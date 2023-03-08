Пентхаус розміщений у Дарницькому районі. В оголошенні зазначили, що житло має неабияку особливість – вид на 280 градусів. Усе завдяки широким панорамним вікнам і кільком терасам.
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Чим особливий будинок
Унікальна пропозиція – видовий пентхаус, який виконаний за авторським дизайном проєкту. Пентхаус розташований на Дніпровській Набережній, і займає два останні поверхи (26-й та 27-й поверхи) ЖК "Статус Град",
– мовиться в оголошенні.
Загальна площа житла – складає 416 квадратних метрів. На житлову площу припадає 350 квадратних метрів, а на кухню – 30 квадратних метрів.
Автор оголошення зазначає, що у дизайні використані найякісніші та найдорожчі матеріали. Їх спеціально замовляли й привозили з різних куточків планети.
"У квартирі є абсолютно все для комфортного проживання. У разі необхідності можна навіть перенести робочі зустрічі до свого кабінету, який є у вас вдома", – додали в описі.
Квартира з величезними панорамними вікнами / Фото DOM.RIA
Квартира вміщує:
- дві вітальні кімнати;
- кілька спалень;
- дві окремі дитячі кімнати;
- спортзал;
- кухню;
- вбиральні;
- кілька санвузлів (в одному з них є джакузі та власна сауна).
До пентхауса веде особистий окремий ліфт. Це сподобається людям, які хочуть уникнути зайвого контакту з людьми.