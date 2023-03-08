Пентхаус находится в Дарницком районе. В объявлении отметили, что жилье имеет значительную особенность – вид на 280 градусов. Все благодаря широким панорамным окнам и нескольким террасам.

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Чем особенный дом

Уникальное предложение – видовой пентхаус, выполненный по авторскому дизайну проекта. Пентхаус расположен на Днепровской Набережной, и занимает два последних этажа (26-й и 27-й этажи) ЖК "Статус Град",

– говорится в объявлении.

Общая площадь жилья составляет 416 квадратных метров. На жилую площадь приходится 350 квадратных метров, а на кухню – 30 квадратных метров.

Автор объявления отмечает, что в дизайне использованы самые качественные и дорогие материалы. Их специально заказывали и привозили из разных уголков планеты.

"В квартире есть абсолютно все для комфортного проживания. В случае необходимости можно даже перенести рабочие встречи в свой кабинет, который есть у вас дома", – добавили в описании.

Квартира с огромными панорамными окнами / Фото DOM.RIA

Квартира вмещает:

две гостиные комнаты;

несколько спален;

две отдельные детские комнаты;

спортзал;

кухню;

уборные;

несколько санузлов (в одном из них есть джакузи и собственная сауна).

К пентхаусу ведет личный отдельный лифт. Это понравится людям, которые желают избежать лишнего контакта с людьми.