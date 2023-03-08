У Києві продають квартиру за 230 мільйонів гривень з власним ліфтом: що ще є всередині

У столиці виставили на продаж 5-кімнатну квартиру, що облаштована особистим ліфтом. Вартість нерухомості сягає 230 мільйонів гривень.

Пентхаус розміщений у Дарницькому районі. В оголошенні зазначили, що житло має неабияку особливість – вид на 280 градусів. Усе завдяки широким панорамним вікнам і кільком терасам.

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Чим особливий будинок

Унікальна пропозиція – видовий пентхаус, який виконаний за авторським дизайном проєкту. Пентхаус розташований на Дніпровській Набережній, і займає два останні поверхи (26-й та 27-й поверхи) ЖК "Статус Град",

– мовиться в оголошенні.

Загальна площа житла – складає 416 квадратних метрів. На житлову площу припадає 350 квадратних метрів, а на кухню – 30 квадратних метрів.

Автор оголошення зазначає, що у дизайні використані найякісніші та найдорожчі матеріали. Їх спеціально замовляли й привозили з різних куточків планети.

"У квартирі є абсолютно все для комфортного проживання. У разі необхідності можна навіть перенести робочі зустрічі до свого кабінету, який є у вас вдома", – додали в описі.

Квартира з величезними панорамними вікнами / Фото DOM.RIA

Квартира вміщує:

дві вітальні кімнати;

кілька спалень;

дві окремі дитячі кімнати;

спортзал;

кухню;

вбиральні;

кілька санвузлів (в одному з них є джакузі та власна сауна).

До пентхауса веде особистий окремий ліфт. Це сподобається людям, які хочуть уникнути зайвого контакту з людьми.