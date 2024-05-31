Елітна та в новобудові: скільки коштує найдорожча квартира у Львові

У Львові продають дворівневу квартиру з дорогим ремонтом, яку оцінили в понад 33 мільйони гривень. Наразі це найдорожча квартира на ринку в усьому місті.

Помешкання розташоване в будинку закритого типу на вулиці Івана Франка. Інтер'єр житла виконаний за дизайнерським проєктом, а меблі – світових брендів. Про це повідомляє Нерухомість 24, посилаючись на дані оголошення з OLX.

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Який вигляд має найдорожча квартира у Львові

Квартира площею 168 метрів квадратних займає два останні поверхи в будинку. У помешканні є три ізольовані кімнати, велика вітальня із зонованою кухнею, велика гардеробна, три санвузли, два балкони й тераса.

Згідно з даними оголошення, ремонт у квартирі власники робили для себе, але з невідомих причин вирішили її продати. Тобто в помешканні ще ніхто не жив.

Інтер'єр у сучасному стилі / Фото OLX

Квартира готувалася для власного проживання, тому був зроблений максимально якісний та вартісний ремонт за оригінальним дизайнерським проєктом, який суттєво вирізнив це помешкання з біло-чорно-сірих пропозицій на ринку,

– зазначають в оголошенні.

Будинок, у якому розташована квартира, перебуває під цілодобовою охороною та відеонаглядом. Точна вартість помешкання – 830 тисяч доларів.