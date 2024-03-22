Найдешевша квартира у Львові: який вигляд має крихітна кавалерка за символічну ціну

У Львові, в районі Головного залізничного вокзалу, здають в оренду кавалерку за символічну ціну. Цей тип квартири загалом не передбачає особливих умов для проживання – може бути без окремної кухні чи ванної кімнати. Погляньте, що пропонують для оренди саме в цьому випадку.

Автор оголошення зазначає, що у квартирі немає ні ванни, ні душу, а лише умивальник на кухні. Через те вартість оренди за місяць становить 3500 гривень без оплати за комунальні послуги. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані оголошення з OLX.

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Який вигляд має найдешевша квартира у Львові

Помешкання розташоване на останньому поверсі 3-поверхового будинку. Загальна площа житла становить 22 квадратних метри, з яких кухня займає 4 квадрати. У квартирі немає не лише ванної кімнати, а навіть туалету, – він розташований у коридорі.

Помешкання в поганому житловому стані / Фото OLX

Автор сам вказує на те, що у квартирі немає належних умов для проживання. Якщо спальня ще в досить непоганому стані, то кухня і туалет потребують серйозного ремонту.

Скільки коштують вторинні квартири у Львові

За останні пів року ціни на вторинне житло в Україні зросли майже у всіх великих містах. Середня вартість однокімнатної в лютому у Львові становила 60 тисяч доларів. Це на 7% більше ніж 6 місяців тому.

Ціна за двокімнатне житло теж змінилася – зараз вона складає 91 100 доларів (+12% за пів року). Трикімнатну квартиру можна придбати за 110 900 доларів (+6% за пів року).