Найдорожча квартира в Луцьку: яке житло пропонують за понад 8 мільйонів гривень

В Луцьку продають трикімнатну квартиру за 230 тисяч доларів. Наразі вона є найдоржим мебльованим помешканням на ринку нерухомості в місті.

Автор оголошення стверджує, що у квартирі щойно завершили ремонт. За описом, це житло класу "еліт", однак фото інтер'єру свідчать про інше. Квартира з'явилася на платформі онлайн-оголошень OLX в кінці жовтня, повідомляє 24 Канал.

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Найдорожча квартира в Луцьку

Загальна площа трикімнатної квартири становить 144 квадратних метри, з них на кухню припадає 25 "квадратів". У помешканні є більше, ніж два санвузли. Окрім того, до вартості входить гараж на 24 квадратних метри.

Апартаменти розташовані на четвертому поверсі 6-поверхового будинку. Квартиру продають разом з меблями та побутовою технікою (плитка, холодильник, посудомийна та пральна машини).

Трикімнатна квартира за 230 тисяч доларів / Фото OLX

Усі кімнати достатньо світлі й просторі. Особливо увагу привертає ванна кімната, бо вона справді велика за розміром, ще й з вікном, через що в простір потрапляє багато природного світла.

Квартира є дворівневою, з індивідуальним газовим опаленням. У межах 500 метрів від житла розташований дитячий садок, є школа, магазин, кіоск, супермаркет і ТРЦ. Також у пішій доступності є аптека, лікарня, поліклініка, ресторани, кафе, кінотеатр, театр, відділення пошти, відділення банку й банкомат.