Автор объявления утверждает, что в квартире только что завершили ремонт. По описанию это жилье класса "элит", однако фото интерьера свидетельствуют о другом. Квартира появилась на платформе онлайн-объявлений OLX в конце октября, сообщает 24 Канал.

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Самая дорогая квартира в Луцке

Общая площадь трехкомнатной квартиры составляет 144 квадратных метра, из них на кухню приходится 25 "квадратов". В доме есть больше, чем два санузла. Кроме того, в стоимость входит гараж на 24 квадратных метра.

Апартаменты расположены на четвертом этаже 6-этажного дома. Квартиру продают вместе с мебелью и бытовой техникой (плитка, холодильник, посудомоечная и стиральная машины).

Трехкомнатная квартира за 230 тысяч долларов / Фото OLX

Все комнаты достаточно светлые и просторные. Особое внимание привлекает ванная, потому что она действительно большая по размеру, еще и с окном, из-за чего в пространство попадает много естественного света.

Квартира двухуровневая, с индивидуальным газовым отоплением. В пределах 500 метров от жилья расположен детский сад, есть школа, магазин, киоск, супермаркет и ТРЦ. Также в пешей доступности есть аптека, больница, поликлиника, рестораны, кафе, кинотеатр, театр, отделение почты, отделение банка и банкомат.