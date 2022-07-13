Про це розповіли аналітики застосунку для оренди житла в Києві bird. Яка зараз ситуація на ринку оренди – далі.

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Попит повільно підвищується

Згідно з даними аналізу bird, кількість шукачів оренди житла у липні збільшилась у порівнянні із червнем. Зараз вона становить приблизно 90% довоєнної кількості. Очікується, що за умови стабільної ситуації в столиці, на початку осені цей показник повернеться до рівня довоєнного лютого.



Як змінювалися ціни на оренду житла у столиці / Фото bird

Дешевше на більш ніж 50%: скільки коштує оренда трикімнатних квартир

Медіана ціни на 12 липня в порівнянні з 24 лютого виглядає так:

1-кімнатні: ціна знизилася 13 000 до 8 000 гривень (падіння на 38%);

ціна знизилася 13 000 до 8 000 гривень (падіння на 38%); 2-кімнатні: з 21 600 до 12 600 гривень (падіння на 42%);

з 21 600 до 12 600 гривень (падіння на 42%); 3-кімнатні: з 46 100 до 20 500 гривень (падіння на 56%).

Падіння цін на оренду в Києві можна пояснити тим, що кількість варіантів, доступних для вибору, дуже сильно зросла. Тим часом весняний попит – зменшився. Оскільки в орендаря більший вибір, він може обирати квартиру з якіснішим ремонтом, у привабливішому будинку та кращій локації.

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