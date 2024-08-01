Ціни на квартири в Києві вже інші: скільки тепер коштує житло

У Києві зросла середня вартість квадратного метра. Ціни стали вищі на житло саме в новобудовах столиці.

Якщо в січні ціна була на рівні 49,2 тисячі гривень, то зараз становить 51,2 тисячі гривень. А от на вторинні квартири ціни навпаки знизилися – з 63 тисяч доларів до 60 тисяч за однокімнатну.

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Нові квартири зросли в ціні

Вартість залежить від багатьох факторів: розташування, класу ЖК, поверховості та навіть краєвиду з вікна квартири.

У ЖК економкласу середня вартість квадратного метра складає 40,6 тисячі гривень, комфорт – 43 тисячі гривень, бізнес – 72,1 тисячі гривень, а преміум – 110,5 тисячі гривень.

Більшість новобудов – це саме комфорт-клас. Я продавав об'єкт у ЖК економкласу за Києвом, недалеко від Теремків. Це наче щойно збудована хрущовка,

– каже київський рієлтор.

Згідно з даними ЛУН, на вторинці вартість квадрата в панельці чи хрущовці – 1100 доларів. А в новобудові – 1800 доларів. Найвищі ціни на квадратний метр у дореволюційних будинках – 2200 доларів. Здебільшого це історичні будинки в центрі.

У хрущовках купують зараз здебільшого покоління бумерів, яке все життя прожило в таких самих квартирах і не планує щось змінювати. Я, наприклад, три дні тому продав хрущовку пенсіонерам-переселенцям. У них були накопичення і діти допомогли. Обирали щось дуже доступне, щоб не вище третього поверху,

– ділиться рієлтор.

Проте на старий житловий фонд періодами знижується попит. Тоді новобудови після введення будинку в експлуатацію лише дорожчають.