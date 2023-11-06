Загалом, станом на жовтень 2023 року частка готових новобудов від загальної кількості становить 25%. У Київській області 117 готових новобудов і це найбільша кількість серед усіх областей. Про це свідчить звіт аналітиків українського маркетплейса DIM.RIA, повідомляє 24 Канал.

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Ціни в новобудовах здебільшого зросли

Станом на кінець жовтня 2023 року найвища середня вартість за метр квадратний у Києві. "Квадрат" у столиці коштує приблизно 57 460 гривень (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат).

Найбільше середня вартість зросла в Івано-Франківській області – на 11,3%. Усі інші підвищення цін незначні (здебільшого на 1 – 2%). Цікаво, що коли аналітики проаналізували ціни за "квадрат" протягом року, то помітили, що найбільше зростання спостерігалося також в Івано-Франківській області (+48%).

Скільки коштує квадратний метр в новобудовах / Фото DIM.RIA

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Важко не помітити різке падіння ціни в Тернопільській області. Середня вартість протягом жовтня впала на 27,8%. Також ціни трохи знизилися в Харківській, Сумській, Київській, Полтавській та Закарпатській областях.