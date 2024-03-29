Запит змінився: які квартири в новобудовах українці готові купувати зараз

Зараз українці все частіше відмовляються від класичних квартир на користь європланувань. Кожен другий покупець обирає помешкання не лише за кількістю спальних кімнат, а також має й інші вимоги.

Обов'язковим "атрибутом" покупці зазначають простору кухню-вітальню від 17 квадратів як окремий спільний простір. Про це повідомила концептологиня групи компанії DIM Альона Піскунова, покликаючись на результати досліджень споживчого попиту на первинному ринку, передає Нерухомість 24.

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В українців змінилися критерії вибору житла

"Якщо ви шукаєте ліквідне планування, актуальними зараз і на перспективу будуть "єврооднушки" в межах до 50 квадратів, "євродвушки" – до 65 квадратів та євроформати трикімнатних квартир до 90 квадратів", – поділилася спостереженнями фахівчиня.

Українці зараз хочуть мати просторі кухні-вітальні, місткі гардероби в коридорах і поруч зі спальнями, які при цьому "не з'їдатимуть" особистий простір.

Що стосується вибору будинку, де розташована квартира, то покупці розглядають наявність підземних паркінгів, які можна використовувати як укриття.

Проте з усіх житлових комплексів Києва і найближчого передмістя, які зараз будують, лише 37% можуть запропонувати такий формат.

Чому покупці обирають зараз саме такі квартири

По-перше, через внутрішню міграцію й об'єднання кількох поколінь в одній квартирі. Чим більше осіб проживає, тим більше місця потрібно. По-друге, через дистанційну роботу і гібридний формат навчання. Люди, які проводять більшість свого часу вдома, хочуть кращого комфорту.

Окрім того, бажання якомога більше часу проводити в родинному колі спонукає шукати простору спільну кімнату, як-от кухню-вітальню.