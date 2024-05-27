Продавці знижують ціни: скільки зараз коштують квартири на вторинному ринку в Одесі

Ціни на вторинні квартири в Одесі вищі, ніж у Миколаєві чи Харкові. Проте останнім часом власники знижують вартість, бо кількість пропозицій збільшується, і продати житло стає важче.

Директор місцевого агентства з нерухомості каже, що пропозицій на ринку справді багато. Частина продавців готова знижувати вартість навіть на 20 – 30%, щоб продати.

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Які ціни на квартири в Одесі

Наприклад, трикімнатну квартиру площею 56 квадратів на Черемушках продають за 26 тисяч доларів. Проте остаточна ціна може бути нижчою, адже власники зараз готові до торгу.

Однокімнатна в Хаджибейському районі коштує 16,5 тисячі доларів, хоча нещодавно така вартість була великою рідкістю. Та й узагалі квартири до 20 тисяч доларів в Одесі було майже неможливо знайти.

За даними DIM.RIA, протягом квітня квартири на вторинному ринку в Одесі майже не змінилися (-0,4%). Очевидно, нижчі ціни з'являються пізніше, під час комунікації продавців з покупцями.

Де зараз вигідно купувати квартири з метою інвестицій

Тепер інвестори "переїжджають" у центральні міста, адже там вкладати в нерухомість значно вигідніше. Наприклад, у Житомирі однокімнатну квартиру можна здати в оренду за 10 – 12 тисяч гривень. Це майже така сама ціна, як у Києві, але інвестувати в житло у столиці значно дорожче. Термін окупності в Києві теж буде довшим, ніж у Житомирі.

У Полтаві теж здають квартири по 12 тисяч гривень у центрі міста. Якщо житло з дизайнерським ремонтом, то вартість сягатиме взагалі 20 тисяч. Водночас інвестувати у квартири в Полтаві дешевше, ніж, наприклад, у західних містах.