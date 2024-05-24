У західних регіонах ціни зростають, а в східних та південних – падають. Та не варто забувати про "золоту середину" – міста, куди зараз переїжджають багато українців.

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Оренда в Житомирі суттєво подорожчала

У Житомирі ціни на житло вже порівнюють зі столичними. Зростає також середня вартість у Полтаві та Кропивницькому. Якщо раніше інвестори вкладали кошти у квартири західних міст, то тепер вони "переїжджають" у центральні міста.

Наприклад, у Житомирі однокімнатну квартиру реально здати в оренду за 10 – 12 тисяч гривень. Це майже така сама ціна, як у Києві, якщо не вища. Водночас у Києві те саме житло коштуватиме інвестору значно дорожче, і термін окупності буде довшим.

У Полтаві схожа ситуація

Вигідним містом для інвесторів буде Полтава, де зараз також зростають ціни на оренду. Наприклад, однокімнатну квартиру в центрі здають в оренду за 12 тисяч гривень, а якщо це помешкання з дизайнерським ремонтом і в новобудові, то пропонують навіть за 23,5 тисячі гривень.

Загалом ціни на оренду в Полтаві стартують від 6 тисяч гривень. Однак рієлтори прогнозують, що вони теж підвищуватимуться через нестачу квартир на ринку оренди.

Керівниця полтавського агентства нерухомості Марина Сумар каже, що люди інвестують у квартири, роблять там ремонти, здають в оренду. На погляд рієлторки, такі дії можуть спровокувати зростання цін на житло в Полтаві на 5 − 10%.