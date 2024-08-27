До того ж, якщо шукати бюджетне житло в самому Києві, то умови там будуть недуже. Краще знайти квартиру в передмісті, яка буде в кращому стані і коштуватиме дешевше. Про актуальні ціни на однокімнатні помешкання йдеться в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу "Не Київ і не Львів: де купити та орендувати квартиру найдорожче".

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Які ціни на однокімнатні квартири в передмісті Києва

У Гостомелі, Бучі та Ірпені ціни на вторинному ринку коливаються від 25 до понад 34 тисяч доларів. У порівнянні з цінами в Печерському та Шевченківському районах – 107 тисяч доларів та 76 тисяч доларів відповідно – це в кілька разів дешевше.

Ціни на двокімнатні квартири в цих містах стартують від 40 тисяч доларів.

Що стосується оренди, то найбюджетніші варіанти житла пропонують у Вишневому та Ірпені. Якщо оренда в столиці коштує в середньому від 15 до 20 тисяч гривень, то в цих містах – всього 10 тисяч гривень на місяць.

Що впливає на формування цін

Вартість квартири в Києві залежить від її розташування відносно центру. Також на формування ціни впливають стан будинку та рік побудови. Наприклад, у Голосіївському районі є багато будинків, які збудували за останні 10 років, тоді як на Троєщині це здебільшого старий житловий фонд.

Важливими є транспортна розв'язка та міська інфраструктура. Часто з передмістя дістатися до центру можна швидше, ніж з околиці.