К тому же, если искать бюджетное жилье в самом Киеве, то условия там будут не очень. Лучше найти квартиру в пригороде, которая будет в лучшем состоянии и будет стоить дешевле. Об актуальных ценах на однокомнатные квартиры говорится в эксклюзивном материале 24 Канала "Не Киев и не Львов: где купить и арендовать квартиру дороже всего".

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Какие цены на однокомнатные квартиры в пригороде Киева

В Гостомеле, Буче и Ирпене цены на вторичном рынке колеблются от 25 до более 34 тысяч долларов. По сравнению с ценами в Печерском и Шевченковском районах – 107 тысяч долларов и 76 тысяч долларов соответственно – это в несколько раз дешевле.

Цены на двухкомнатные квартиры в этих городах стартуют от 40 тысяч долларов.

Что касается аренды, то самые бюджетные варианты жилья предлагают в Вишневом и Ирпене. Если аренда в столице стоит в среднем от 15 до 20 тысяч гривен, то в этих городах – всего 10 тысяч гривен в месяц.

Что влияет на формирование цен

Стоимость квартиры в Киеве зависит от ее расположение относительно центра. Также на формирование цены влияют состояние дома и год постройки. Например, в Голосеевском районе есть много домов, которые построили за последние 10 лет, тогда как на Троещине это в основном старый жилой фонд.

Важными являются транспортная развязка и городская инфраструктура. Часто из пригорода добраться до центра можно быстрее, чем с окраины.