Квартири з ремонтом від забудовника: чи вигідні вони для українців

Зараз активно говорять про те, що купівля квартир одразу з ремонтом – новий тренд для України. Втім, це доволі розповсюджена практика, яка існує на ринку далеко не один рік.

Ми розпитали експертів про те, чи дійсно квартири з ремонтом стали новим трендом, чи все ж це пережитки минулого, та наскільки вигідно купувати саме таке житло.

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Чи популярні в Україні квартири з ремонтами

Експерти кажуть, що у країнах Європи квартири в новобудовах часто здаються вже з ремонтом, до України цей тренд теж потроху доходить, але станом на минулий рік квартири з готовим ремонтом складають лише 4,5% від усіх, що продає забудовник.

Володимир Копоть, керівник онлайн сервісу перевірки нерухомості Monitor.Estate, пояснює, що це не новий тренд, а швидше вимушена необхідність. На столичному ринку новобудов достатньо велика кількість девелоперів, які змагаються між собою не лише за ціною квадратного метра чи інфраструктури, але й за свого покупця.

Сьогодні купівельна можливість населення знизилася через постійні локдауни, тому люди шукають найвигідніші умови. Бо якщо придбати лише голі стіни, то доведеться ще витратити 250 доларів за квадрат, щоб зробити пристойний ремонт і встановити хоча б необхідну побутову техніку. А квартири з ремонтом за ціною квартир з "голими" стінами позбавляють покупця думати та планувати ремонт,

– говорить Копоть.

Василь Кімлик, експерт у сфері ремонту, зазначив, що на ремонт та перепланування квартир в новобудовах є попит як серед клієнтів з великим бюджетом та в елітних ЖК, так і в більш бюджетних варіантах.

У тренді оригінальний дизайн / Фото spacejoy.com

Так відбувається, перш за все через те, що спочатку люди обирають ЖК, який їм до вподоби, а вже потім планування квартири. Забудовники ж пропонують дуже обмежену кількість планувань, тому клієнти вирішують брати те, що є, а вже потім зносити стіни, щоб якось пристосувати до життя, наприклад, великий нефункціональний коридор.

Я вважаю, що популярність квартир з готовим ремонтом від забудовника не буде стрімко рости, бо планування та стиль занадто індивідуальна річ, яку забудовнику важко передбачити для кожного окремого клієнта. А ось де можуть мати успіх такі квартири, так це в орендному бізнесі, оскільки можна купити невелику квартиру та одразу її здавати, без затримок на ремонт,

– зазначив експерт.

Зараз вимоги покупців змінюються. Ключовими стають не ціна й свобода інтер’єрних рішень, а якість, функціональність та економія часу. Це й формує запит на квартири з ремонтом від забудовника. Втім, попит на квартири з ремонтом не однорідний, й значною мірою залежить від концепції та класу проєкту. Квартири з ремонтом більш затребувані в об’єктах класу комфорт та бізнес, в комплексах з апартаментами чи значною часткою квартир, які будуть здаватися в оренду.

Плюси та мінуси квартир з ремонтом

Нині середня вартість ремонту від забудовника в ЖК класів комфорт і комфорт+ обходиться покупцеві від 450 до 650 доларів за квадратний метр (без меблів) і 800 – 1250 за квадратний метр (з меблями).

У перепланування та загалом купівлі квартири без ремонту є кілька переваг. Перше та основне — це буде на 100% ваша квартира, зроблена під ваші звички, стиль життя та уявлення щодо прекрасного,

– каже Кімлик.

Він додає, що забудовник не зацікавлений у подорожчанні собівартості квартири, він часто нещадно економить на ремонті, тому якщо ви хочете зробити якісний ремонт, який прослужить довго, то краще купляти квартиру з голими стінами. До того ж так ви зможете проконтролювати, що всі комунікації прокладені добре і вам не доведеться здирати шпалери та трощити стіни, якщо вийде з ладу частина електрики чи сантехніки.

Але є і ситуації, коли квартири з готовим ремонтом — порятунок. Наприклад, якщо ви купили власну квартиру та хочете одразу переїхати, щоб не платити за орендоване житло, а ремонт плануєте робити за декілька років, коли назбираєте необхідну суму,

– каже Кімлик.

Експерти виділяють такі плюси квартир з ремонтом від забудовника:

економія часу – після отримання права власності не потрібно витрачати щонайменше пів року на ремонт;

– після отримання права власності не потрібно витрачати щонайменше пів року на ремонт; економія коштів – ремонт від забудовника зазвичай коштує дешевше, ніж аналогічний ремонт, що робиться самостійно;

– ремонт від забудовника зазвичай коштує дешевше, ніж аналогічний ремонт, що робиться самостійно; якщо в будинку всі квартири здаються з ремонтом, не доведеться кілька років терпіти шум від ремонту сусідів.

Квартири з ремонтом – ідеальне рішення для інвесторів, які планують здавати придбану нерухомість в оренду. Але суттєвим мінусом є типовий дизайн таких квартир та, зазвичай, неможливість перепланування.