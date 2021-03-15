Сейчас активно говорят о том, что покупка квартир сразу с ремонтом – новый тренд для Украины. Впрочем, это довольно распространенная практика, которая существует на рынке далеко не один год.

Мы расспросили экспертов о том, действительно ли квартиры с ремонтом стали новым трендом, или все же это пережитки прошлого, и насколько выгодно покупать именно такое жилье.

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Популярны ли в Украине квартиры с ремонтами

Эксперты говорят, что в странах Европы квартиры в новостройках часто сдаются уже с ремонтом, в Украину этот тренд тоже понемногу доходит, но по состоянию на прошлый год квартиры с готовым ремонтом составляют лишь 4,5% от всех, что продает застройщик.

Владимир Копоть, руководитель онлайн сервиса проверки недвижимости Monitor.Estate, объясняет, что это не новый тренд, а скорее вынужденная необходимость. На столичном рынке новостроек достаточно большое количество девелоперов, которые соревнуются между собой не только по цене квадратного метра или инфраструктуры, но и своего покупателя.

Сегодня покупательная возможность населения снизилась из-за постоянных локдаунов, поэтому люди ищут выгодные условия. Потому что если приобрести только голые стены, то придется еще потратить 250 долларов за квадрат, чтобы сделать приличный ремонт и установить хотя бы необходимую бытовую технику. А квартиры с ремонтом по цене квартир с "голыми" стенами лишают необходимости покупателя думать и планировать ремонт,

– говорит Копоть.

Василий Кимлык, эксперт в сфере ремонта, отметил, что на ремонт и перепланировку квартир в новостройках есть спрос как среди клиентов с большим бюджетом и в элитных ЖК, так и в более бюджетных вариантах.



В тренде оригинальный дизайн / Фото spacejoy.com

Так происходит, прежде всего из-за того, что сначала люди выбирают ЖК, который им нравится, а уже потом планировку квартиры. Застройщики же предлагают очень ограниченное количество планировок, поэтому клиенты решают брать то, что есть, а потом сносить стены, чтобы как-то приспособить к жизни, например, большой нефункциональный коридор.

Я считаю, что популярность квартир с готовым ремонтом от застройщика не будет стремительно расти, потому что планирование и стиль слишком индивидуальная вещь, которую застройщику трудно предусмотреть для каждого отдельного клиента. А вот где могут иметь успех такие квартиры, так это в арендном бизнесе, поскольку можно купить небольшую квартиру и сразу ее сдавать, без задержек на ремонт,

– отметил эксперт.

Сейчас требования покупателей меняются. Ключевыми становятся не цена и свобода интерьерных решений, а качество, функциональность и экономия времени. Это и формирует запрос на квартиры с ремонтом от застройщика. Впрочем, спрос на квартиры с ремонтом не однороден, и в значительной степени зависит от концепции и класса проекта. Квартиры с ремонтом более востребованы в объектах класса комфорт и бизнес, в комплексах с апартаментами или значительной долей квартир, которые будут сдаваться в аренду.

Сейчас средняя стоимость ремонта от застройщика в ЖК классов комфорт и уют+ обходится покупателю от 450 до 650 долларов за квадратный метр (без мебели) и 800 – 1250 за квадратный метр (с мебелью).

Плюсы и минусы квартир с ремонтом

В перепланировке и вообще покупке квартиры без ремонта есть несколько преимуществ. Первое и основное – это будет на 100% ваша квартира, сделанная под ваши привычки, образ жизни и представления о прекрасном,

– говорит Кимлык.

Он добавляет, что застройщик не заинтересован в подорожании себестоимости квартиры, он часто беспощадно экономит на ремонте, поэтому если вы хотите сделать качественный ремонт, который прослужит долго, то лучше покупать квартиру с голыми стенами. К тому же так вы сможете проконтролировать, что все коммуникации проложены хорошо и вам не придется сдирать обои и крушить стены, если выйдет из строя часть электричества или сантехники.

Но есть и ситуации, когда квартиры с готовым ремонтом – спасение. Например, если вы купили собственную квартиру и хотите сразу переехать, чтобы не платить за съемное жилье, а ремонт планируете делать через несколько лет, когда соберете необходимую сумму,

– говорит Кимлык.

Эксперты выделяют такие плюсы квартир с ремонтом от застройщика:

экономия времени – после получения права собственности не нужно тратить минимум полгода на ремонт;

– после получения права собственности не нужно тратить минимум полгода на ремонт; экономия средств – ремонт от застройщика обычно стоит дешевле, чем аналогичный ремонт, который делается самостоятельно;

– ремонт от застройщика обычно стоит дешевле, чем аналогичный ремонт, который делается самостоятельно; если в доме все квартиры сдаются с ремонтом, не придется несколько лет терпеть шум от ремонта соседей.

Квартиры с ремонтом – идеальное решение для инвесторов, которые планируют сдавать приобретенную недвижимость в аренду. Но существенным минусом является типовой дизайн таких квартир и, как правило, невозможность перепланировки.