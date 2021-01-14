2020 рік виявився складним та непередбачуваним. Коронакриза та довготривалий карантин вплинули на всі сфери життя та не оминуло ринок нерухомості. Втім, експерти очікують, що у 2021 році ціни не нерухомість в Україні можуть зрости на 10-15%.

Сайт 24 каналу розповідає, що буде з цінами та попитом на нерухомість у 2021 році.

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Що буде з цінами на нерухомість

За даними Державної служби статистики, за 11 місяців минулого року забудовники звели майже на 18% менше житла, ніж за той же період 2019 року. При цьому середня ціна квадратного метра виросла на 6,5%. Що можна порівняти з показниками інфляції

Ігор Тихонов, голова правління Кредитвест банку, каже, що зростання цін на житло в 2021 році прискориться завдяки кільком фундаментальним факторам. Так, зниження темпів будівництва автоматично призведе до скорочення обсягу пропозиції на ринку і стимулюватиме прискорення зростання цін.

Головним, на мій погляд, драйвером зростання цін на нерухомість в 2021 році стане активізація іпотеки. Зростання цього сегмента кредитування спостерігалося вже в минулому році на тлі зниження ставок. У нинішньому році є всі підстави прогнозувати різкий сплеск іпотечного кредитування, – зазначив Тихонов.

На його думку, це дасть серйозний поштовх ринку і підвищить попит на житло на вторинному ринку. Слідом за ним потягнеться і первинний. В результаті зростання цін на житлову нерухомість бачиться мені неминучим. І, швидше за все, динаміка буде випереджати показники інфляції, а за підсумками року вартість квадратного метра зросте на 10-15%.

Експерти вважають, що велика ймовірність того, що вартість житла зросте, але це може торкнутися в основному об'єктів комфорт і бізнес-класу.

"Економ" може стати дешевше ще на 3-5% в доларовому еквіваленті. "Преміум" залишиться на колишньому рівні, але не варто чекати в наступному році виходу на ринок нових проектів, – розповіла Ангеліна Деревльова, експертка ринку нерухомості.

Також будуть зростати витрати на благоустрій. Наприклад, в бізнес-класі, в великих комплексах (висотне будівництво, без урахування зовнішніх мереж) витрати можуть складати до 8% від собівартості будівництва. Ця тенденція пошириться і на комфорт-клас.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук та незалежний експерт додав, що в доларовому еквіваленті ціни на нерухомість будуть знижуватися. Проте, через девальвацію гривні, не виключено зростання цін в гривнах.

Для інвесторів вкладення в нерухомість дозволять зберегти гроші від інфляції та можливого банкрутства банків. Проте, вартість утримання житла зростатиме через збільшення комунальних тарифів та податків. Ціни за оренду житла будуть залишатися на низькому рівні. Тому дохідність від вкладень в нерухомість знизиться, – пояснив Хмелевський.

Георгій Курбанов, СЕО Svitsoft, AdSaver, зазначив, що в 2021 році ринок нерухомості буде залишатися все також стабільним.

До того ж, в країні та у Києві зокрема зберігається дефіцит житлової площі. Реальні потреби ще далеко незадовільнені ані в столиці, ані у регіонах. Всі, звісно, чекають іпотечне кредитування, адже це грошова лавина, яка обвалиться на цей ринок. Це не абияк збільшить темпи будівництва і особливо позитивно позначиться на регіонах, – говорить Курбанов.

У 2021 році попит на нерухомість зрівняється з пропозицією / Фото Unsplash

Яким буде попит на нерухомість

Олександр Хмелевський вважає, що локдауни знекровили економіку України. Частина підприємств збанкрутувала, а люди втратили роботу, витратили частину заощаджень. Стимулюючі заходи з боку Уряду виявилися недостатніми та неефективними, тому в 2021 році попит на нерухомість буде продовжувати падати.

Вікторія Нерода, експертка ринку нерухомості, зазначила, що в передмісті Києва в 2021 році купівельний попит буде сконцентрований в основному на малоповерхових об'єктах підвищеної комфортності. При цьому важливим для покупця стане, надійність компанії-забудовника, його фінансова міцність, застосовувана бізнес-модель, а також плани компанії з будівництва нових черг ЖК.

У 2021 році більше 60% попиту в передмісті столиці буде сконцентровано на об'єктах підвищеної комфортності, переважного нових форматів. При цьому покупець буде звертати увагу не тільки на якість майбутнього житлового комплексу, а ще й на репутацію і фінансові можливості забудовника. Наявність у забудовника власних коштів в розмірі до 70% від кошторисної вартості будівництва стане додатковою гарантією надійності вкладень в об'єкт, що будується, – резюмує Вікторія Нерода.

Вікторія Погасий, директорка по маркетингу житлового комплексу BASA City, зазначила, що скорочення обсягів будівництва призведе до того, що попит і пропозиція досягнуть свого балансу, а в окремих сегментах, наприклад, об'єктах підвищеної комфортності (нових форматів житла), попит може перевищити пропозицію на 10-15%.

У 2021 року попит переважно буде сконцентрований на об'єктах нових якісних форматів житла, будівництво яких розраховано на 3-7 років з поетапним будівництвом 2-3 пускових черг, і в яких вже практично завершено будівництво першої черги, – розповіла вона.