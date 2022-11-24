Відповідні дані наводить турецька державна статистична агенція. Згідно із даними відомства, цьогоріч українці перевершили показники 2020 та 2021 років.

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Яку кількість нерухомості купили українці в Туреччині у 2022 році

З січня по жовтень українці купили 1991 житловий об'єкт у Туреччині. Для порівняння у 2021 році громадяни України придбали тут 1246 житлових об'єктів, а у 2020 – лише 771.

Таким чином українці увійшли у десятку іноземців, які найактивніше купують турецьку нерухомість, посівши шосте місце.



Українці увійшли у десятку іноземців, які найактивніше купують турецьку нерухомість / Фото Unsplash

Скільки коштує нерухомість у Туреччині

За даними платформи Endeksa, у жовтні 2022 року середня вартість квадратного метра житла в Туреччині становила 12 571 ліру (675 доларів), а середня ціна житлового об'єкта – 1 634 230 лір (87 750 доларів). Тобто річне зростання цін на житло в лірах склало 199%, а період окупності інвестицій – 19 років.

Найбільше за рік подорожчала нерухомість Анталії, де подорожчання в лірах склало 246%. На другому місці – Стамбул зі зростанням вартості на 229%. В Анкарі ціни на житло підвищилися на 208%, в Мугле – на 160%, а в Мерсіні – на 22%.