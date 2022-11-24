Соответствующие данные приводит турецкое государственное статистическое агентство. Согласно данным ведомства, в этом году украинцы превзошли показатели 2020 и 2021 годов.

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Какое количество недвижимости купили украинцы в Турции в 2022 году

С января по октябрь украинцы купили 1991 жилой объект в Турции. Для сравнения в 2021 году граждане Украины приобрели здесь 1246 жилых объектов, а в 2020 – всего 771.

Таким образом украинцы вошли в десятку иностранцев, наиболее активно покупающих турецкую недвижимость, заняв шестое место.



Украинцы вошли в десятку иностранцев, наиболее активно покупающих турецкую недвижимость / Фото Unsplash

Сколько стоит недвижимость в Турции.

По данным платформы Endeksa, в октябре 2022 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Турции составляла 12 571 лира (675 долларов), а средняя цена жилого объекта – 1 634 230 лир (87 750 долларов). То есть годовой рост цен на жилье в лирах составил 199%, а период окупаемости инвестиций – 19 лет.

Больше всего за год подорожала недвижимость Анталии, где подорожание в лирах составило 246%. На втором месте – Стамбул с ростом стоимости на 229%. В Анкаре цены на жилье повысились на 208%, в Мугле – на 160%, а в Мерсине – на 22%.