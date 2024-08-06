Ціни на готові квартири стартують від 38 тисяч доларів, передає Нерухомість 24, посилаючись на статистику ЛУН. Вартість залежить від площі, наявності чи відсутності нового ремонту та розташування.

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Скільки тепер коштує придбати квартиру в Києві

Мінімальна вартість однокімнатних квартир – 38 тисяч доларів, а максимальна – приблизно 110 тисяч доларів. Ціни на двокімнатні стартують від 55 тисяч і доходять до 180 тисяч доларів.

Найвищі ціни в таких районах:

Печерський (однокімнатні – 110 тисяч доларів, двокімнатні – 180 тисяч доларів);

(однокімнатні – 110 тисяч доларів, двокімнатні – 180 тисяч доларів); Шевченківський (однокімнатні – 80 тисяч доларів, двокімнатні – 100 тисяч доларів);

Голосіївський (однокімнатні – 72,5 тисячі доларів, двокімнатні – 110 тисяч доларів).

Найнижчі квартири можна знайти в таких районах:

Деснянський (однокімнатні – 41,7 тисячі доларів, двокімнатні – 55 тисяч доларів);

(однокімнатні – 41,7 тисячі доларів, двокімнатні – 55 тисяч доларів); Святошинський (однокімнатні – 46 тисяч доларів, двокімнатні – 60 тисяч доларів);

Оболонський (однокімнатні – 52 тисячі доларів, двокімнатні – 65 тисяч доларів).

Хоча за останні пів року ціни на вторинне житло впали, протягом липня вартість зросла. За даними ЛУН, однокімнатні коштують на 1 тисячу доларів більше, а двокімнатні – майже на 8 тисяч доларів.

Яка середня вартість житла в новобудовах

У ЖК економкласу середня вартість квадратного метра складає 40,6 тисячі гривень, комфорт – 43 тисячі гривень, бізнес – 72,1 тисячі гривень, а преміум – 110,5 тисячі гривень.

Вартість залежить від багатьох факторів: розташування, класу ЖК, поверховості, краєвиду з вікна тощо.