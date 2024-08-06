Цены на готовые квартиры стартуют от 38 тысяч долларов, передает Недвижимость 24, ссылаясь на статистику ЛУН. Стоимость зависит от площади, наличия или отсутствия нового ремонта и расположения.
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Сколько теперь стоит приобрести квартиру в Киеве
Минимальная стоимость однокомнатных квартир – 38 тысяч долларов, а максимальная – примерно 110 тысяч долларов. Цены на двухкомнатные стартуют от 55 тысяч и доходят до 180 тысяч долларов.
Самые высокие цены в таких районах:
- Печерский (однокомнатные – 110 тысяч долларов, двухкомнатные – 180 тысяч долларов);
- Шевченковский (однокомнатные – 80 тысяч долларов, двухкомнатные – 100 тысяч долларов);
- Голосеевский (однокомнатные – 72,5 тысячи долларов, двухкомнатные – 110 тысяч долларов).
Самые низкие квартиры можно найти в таких районах:
- Деснянский (однокомнатные – 41,7 тысячи долларов, двухкомнатные – 55 тысяч долларов);
- Святошинский (однокомнатные – 46 тысяч долларов, двухкомнатные – 60 тысяч долларов);
- Оболонский (однокомнатные – 52 тысячи долларов, двухкомнатные – 65 тысяч долларов).
Хотя за последние полгода цены на вторичное жилье упали, в течение июля стоимость выросла. По данным ЛУН, однокомнатные стоят на 1 тысячу долларов больше, а двухкомнатные – почти на 8 тысяч долларов.
Какая средняя стоимость жилья в новостройках
В ЖК экономкласса средняя стоимость квадратного метра составляет 40,6 тысячи гривен, комфорт – 43 тысячи гривен, бизнес – 72,1 тысячи гривен, а премиум – 110,5 тысячи гривен.
Стоимость зависит от многих факторов: расположение, класса ЖК, этажности, вида из окна и тому подобное.