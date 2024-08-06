Цены на готовые квартиры стартуют от 38 тысяч долларов, передает Недвижимость 24, ссылаясь на статистику ЛУН. Стоимость зависит от площади, наличия или отсутствия нового ремонта и расположения.

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Сколько теперь стоит приобрести квартиру в Киеве

Минимальная стоимость однокомнатных квартир – 38 тысяч долларов, а максимальная – примерно 110 тысяч долларов. Цены на двухкомнатные стартуют от 55 тысяч и доходят до 180 тысяч долларов.

Самые высокие цены в таких районах:

Печерский (однокомнатные – 110 тысяч долларов, двухкомнатные – 180 тысяч долларов);

(однокомнатные – 110 тысяч долларов, двухкомнатные – 180 тысяч долларов); Шевченковский (однокомнатные – 80 тысяч долларов, двухкомнатные – 100 тысяч долларов);

Голосеевский (однокомнатные – 72,5 тысячи долларов, двухкомнатные – 110 тысяч долларов).

Самые низкие квартиры можно найти в таких районах:

Деснянский (однокомнатные – 41,7 тысячи долларов, двухкомнатные – 55 тысяч долларов);

(однокомнатные – 41,7 тысячи долларов, двухкомнатные – 55 тысяч долларов); Святошинский (однокомнатные – 46 тысяч долларов, двухкомнатные – 60 тысяч долларов);

Оболонский (однокомнатные – 52 тысячи долларов, двухкомнатные – 65 тысяч долларов).

Хотя за последние полгода цены на вторичное жилье упали, в течение июля стоимость выросла. По данным ЛУН, однокомнатные стоят на 1 тысячу долларов больше, а двухкомнатные – почти на 8 тысяч долларов.

Какая средняя стоимость жилья в новостройках

В ЖК экономкласса средняя стоимость квадратного метра составляет 40,6 тысячи гривен, комфорт – 43 тысячи гривен, бизнес – 72,1 тысячи гривен, а премиум – 110,5 тысячи гривен.

Стоимость зависит от многих факторов: расположение, класса ЖК, этажности, вида из окна и тому подобное.