Скільки коштують готові квартири в Києві: актуальні ціни на вторинному ринку

Ціни на житло в новобудовах продовжують зростати. Проте вартість житла на вторинному ринку навпаки знизилася. Зараз ціни на 5% нижчі, ніж були пів року тому.

Ціни на готові квартири стартують від 38 тисяч доларів, передає Нерухомість 24, посилаючись на статистику ЛУН. Вартість залежить від площі, наявності чи відсутності нового ремонту та розташування.

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Мінімальна вартість однокімнатних квартир – 38 тисяч доларів, а максимальна – приблизно 110 тисяч доларів. Ціни на двокімнатні стартують від 55 тисяч і доходять до 180 тисяч доларів.

Найвищі ціни в таких районах:

Печерський (однокімнатні – 110 тисяч доларів, двокімнатні – 180 тисяч доларів);

(однокімнатні – 110 тисяч доларів, двокімнатні – 180 тисяч доларів); Шевченківський (однокімнатні – 80 тисяч доларів, двокімнатні – 100 тисяч доларів);

Голосіївський (однокімнатні – 72,5 тисячі доларів, двокімнатні – 110 тисяч доларів).

Найнижчі квартири можна знайти в таких районах:

Деснянський (однокімнатні – 41,7 тисячі доларів, двокімнатні – 55 тисяч доларів);

(однокімнатні – 41,7 тисячі доларів, двокімнатні – 55 тисяч доларів); Святошинський (однокімнатні – 46 тисяч доларів, двокімнатні – 60 тисяч доларів);

Оболонський (однокімнатні – 52 тисячі доларів, двокімнатні – 65 тисяч доларів).

Хоча за останні пів року ціни на вторинне житло впали, протягом липня вартість зросла. За даними ЛУН, однокімнатні коштують на 1 тисячу доларів більше, а двокімнатні – майже на 8 тисяч доларів.

Яка середня вартість житла в новобудовах

У ЖК економкласу середня вартість квадратного метра складає 40,6 тисячі гривень, комфорт – 43 тисячі гривень, бізнес – 72,1 тисячі гривень, а преміум – 110,5 тисячі гривень.

Вартість залежить від багатьох факторів: розташування, класу ЖК, поверховості, краєвиду з вікна тощо.