За словами президента Асоціації фахівців із нерухомості (рієлторів) України Юрія Піти, саме у найбільших регіональних центрах сконцентровано 60% всього наявного попиту на вторинне житло.

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В інших обласних центрах, як вважає фахівець, а також у більшості районних центрів до кінця нинішнього року ціни на вторинному ринку житла можуть знизитися – в середньому на 3 – 5%.

Наразі зміна середніх цін у найбільших містах, що не перевищуватиме 1%, є яскравим свідченням стабілізації цін,

– сказав він.

За даними АФНУ, протягом останніх трьох місяців переважно в обласних і районних центрах, окрім Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Харківської областей, попит на вторинному ринку знизився в середньому на 30 – 35%.

"Наприклад, у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові за останні два місяці попит скоротився в середньому на 17 — 20%. Водночас зменшення кількості покупців змушує власників житла дещо знижувати ціну. Однак варто акцентувати, що такі процеси цілком природні, адже понад 60% потенційних покупців концентрують свою увагу на пошуку житла в найбільш економічно та інфраструктурно розвинених містах, де рівень життя набагато вищий, ніж у більшості обласних центрів", – зауважив експерт.

На його думку, перебіг пандемії, економічна невизначеність на тлі зростання комунальних тарифів та інфляції лише посилюють відтік покупців із невеликих населених пунктів.

Втім, за прогнозами Піти, стрімке падіння цін є малоймовірним не лише до кінця 2021 року, а й упродовж 2022 року.

Протягом 2021 року навіть у невеликих містах ціни на вторинному ринку житла зросли щонайменше на 5 — 7%. Цілком природно, що скорочення попиту є головним чинником для зниження вартості виставлених на продаж квартир. Однак таке зниження не відбуватиметься стрибками. Мова йде про досить повільний і прогнозований процес,

– зазначив він.

На переконання експерта, ціни шукатимуть свого покупця. Тому цілком імовірно, що в найближчі 6 – 7 місяців вони можуть знизитися на ті самі 5 – 7%. Інакше кажучи, у першій половині 2022 року вартість квартир буде зіставною з вартістю житла на початку 2021 року.