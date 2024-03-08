Однокімнатна квартира на вторинці: скільки коштує таке житло в різних областях
За зиму вартість однокімнатного вторинного житла здебільшого зросла. Найдорожча середня ціна зафіксована в Києві, а найдешевша – на Херсонщині.
Якщо порівнювати ціни лютого до грудня, то найбільше зростання цін на вторинні квартири зафіксували у Волинській та Житомирській областях – на 12% та 13%. Про це повідомляють аналітики українського маркетплейса DIM.RIA, передає 24 Канал.
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Які ціни на вторинні квартири в усіх областях
У Києві, де середня вартість є найбільшою, однокімнатна квартира коштує близько 93 072 долари. Протягом зими ціна зросла майже на 5%.
На другому місці – Львівщина, де вартість вторинного житла з одною кімнатою становить 69 255 доларів. На третьому місці опинилася Вінницька область із середньою вартістю в 52 838 доларів США. Майже таку ж ціну зафікcували також на Закарпатті – 52 603 долари.
До трійки областей з найнижчою ціною на однокімнатне житло увійшли:
- Миколаївська – 23 425 доларів;
- Запорізька – 22 962 долари;
- Херсонська – 20 138 доларів.
Як змінилися ціни в новобудовах за зиму
Станом на кінець лютого найвища середня ціна за квадрат зафіксована у столиці – 51 955 гривень. Якщо порівнювати вартість в лютому до грудневої, то ціна зросла на 2%.
На другому місці за ціною йде Закарпаття, де квадрат приблизно коштує 43 073 гривень. На третьому – Львівщина з ціною в 40 818 гривень за квадратний метр.
Найбільше середня вартість за зиму знизилася в Полтавській області – на 7% за квадрат. Також ціни трішки зменшилися на Житомирщині. У всіх інших областях – зросли.