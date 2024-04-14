Чи змінилися ціни на вторинні квартири у Львівській області: дані за березень

Протягом березня ціни на вторинні квартири з різною кількістю кімнат на Львівщині майже не змінилися. Показник зростання цін становив максимум +2%.

Середня вартість квартир з трьома кімнатами трішки знизилася. Інші ціни, якщо брати до уваги лише кількість кімнат, зросли на 1 – 2%. Про це стало відомого зі звіту DIM.RIA, повідомляє Нерухомість 24.

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Вторинний ринок у Львівській області

Кількість пропозицій на вторинному ринку зросла на 45%. Це приблизно середнє число серед тих областей, де показник був плюсовим. Ось як змінилися саме на вторинному ринку:

однокімнатні квартири – 69 680 доларів (+1%);

двокімнатні квартири – 93 566 доларів (+1%);

трикімнатні квартири – 114 565 доларів (-2%);

чотирикімнатні квартири – 175 665 доларів (+2%).

Ціни на вторинні квартири / Фото DIM.RIA

За березневими даними, Львівщина є другою у списку серед областей. Це означає, що за цінами вона не лише поступається столиці.

Як змінилися ціни на новобудови за рік

Станом на березень найвища середня вартість за квадрат зафіксована у столиці – це 53 737 гривень. Однак у порівнянні з березнем минулого року ціна майже не змінилася.

Найбільше середня вартість зросла в Житомирській – 32%, Івано-Франківській – на 26%, Рівненській – 24%, Черкаській областях – 21%. За минулий місяць ціна активніше підвищувалась в Рівненській області (+5%).