Средняя стоимость квартир с тремя комнатами немного снизилась. Другие цены, если брать во внимание только количество комнат, выросли на 1 – 2%. Об этом стало известного из отчета DIM.RIA, сообщает Недвижимость 24.

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Вторичный рынок во Львовской области

Количество предложений на вторичном рынке выросло на 45%. Это примерно среднее число среди тех областей, где показатель был плюсовым. Вот как изменились именно на вторичном рынке:

однокомнатные квартиры – 69 680 долларов (+1%);

двухкомнатные квартиры – 93 566 долларов (+1%);

трехкомнатные квартиры – 114 565 долларов (-2%);

четырехкомнатные квартиры – 175 665 долларов (+2%).

Цены на вторичные квартиры / Фото DIM.RIA

По мартовским данным, Львовщина является второй в списке среди областей. Это означает, что по ценам она не только уступает столице.

Как изменились цены на новостройки за год

По состоянию на март самая высокая средняя стоимость за квадрат зафиксирована в столице – это 53 737 гривен. Однако по сравнению с мартом прошлого года цена почти не изменилась.

Больше всего средняя стоимость выросла в Житомирской – 32%, Ивано-Франковской – на 26%, Ровенской – 24%, Черкасской областях – 21%. За прошлый месяц цена активнее повышалась в Ровенской области (+5%).