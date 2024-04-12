Протягом цього року в Україні є 31 готова новобудова на 53 секції, із них у столиці – 5 будинків на 7 секцій. У Київській області – 45% готових новобудов, і це найбільша кількість серед усіх областей. Такі дані повідомив DIM.RIA, передає Нерухомість 24.

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Де найбільше зросли ціни на первинному ринку

Станом на березень найвища середня вартість за квадрат зафіксована у столиці – це 53 737 гривень. Проте в порівнянні з березнем минулого року ціна майже не змінилася.

Найбільше середня вартість зросла:

у Житомирській області – 32%

в Івано-Франківській області – на 26%

у Рівненській області – 24%

у Черкаській області – 21%.

Ціни на квадратний метр зросли майже у всіх областях / Фото DIM.RIA

Протягом минулого місяця середня ціна в Рівненській області продовжувала зростати. Станом на кінець березня цей показник був найвищим в Україні та становив +5%.

Оренда квартир у березні

Середня ціна за оренду однокімнатної квартири у столиці складає 17 849 гривень (+6% за місяць). В області вартість значно нижча – 9 017 гривень.

Протягом березня найбільше орендна плата зросла в Чернігівській області – на 57%, а також у Сумській (+23%) та Закарпатській (+21%) областях.