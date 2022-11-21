Європейська нерухомість: де пропонують найдорожчі і найдешевші квартири

Російське вторгнення в Україну вплинуло на європейську економіку, призвело до загострення енергетичної кризи та спровокувало зростання цін на будівельні матеріали. Цей комплекс факторів відбився і на вартості житла.

Як свідчать дані дослідження від консалтингової компанії Deloitte, найбільше за рік зросли ціни на житло у Чехії. Велика Британія стала найдорожчою країною за цінами на нові квартири у 2021 році, а Боснія і Герцеговина продемонструвала найдоступнішу вартість квадратних метрів.

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Огляд європейського житла: що відомо про індекс нерухомості від Deloitte

Масштабне дослідження цін на нерухомість на міжнародному ринку охопило 23 країни та 68 міст Європи. Аналітики співставили дані за 2021 рік та 2022 роки, а також поділилися прогнозами щодо вартості житла у прийдешньому році. Так, на їхню думку, доступність нерухомості залишатиметься головною проблемою для населення більшості країн Європи.

5 країн Європи із найдорожчим житлом



Середня вартість новобудов у Європі / Інфографіка Deloitte

Найвищі ціни на квартири у новобудовах зафіксовані у Великій Британії. Вартість квадратного метра тут становить приблизно 4 905 євро.

Також у п'ятірку лідерів увійшли:

Австрія – 4 782 євро,

– 4 782 євро, Франція – 4 639 євро,

– 4 639 євро, Німеччина – 4 600 євро,

– 4 600 євро, Нідерланди – 3 949 євро за квадратний метр.

При цьому найдорожчим містом для купівлі нерухомості виявився Париж з вартістю 13 462 євро за квадратний метр.

Лідерами росту цін на житло стали словацьке місто Кошиці, де з 2021 року ціни на нерухомість підвищилися на 38,2%, нідерландський Роттердам, де зафіксоване зростання на 27,7% та Прага з ростом на 20.13%.

Найдешевші країни Європи для купівлі житла

Найдешевше житло можна придбати на Балканах. Середній цінник на квартиру з первинного ринку у Боснії і Герцеговині не перевищує 1 000 євро за квадратний метр.

Квартиру до 2 000 євро за квадратний метр можна придбати у:

Латвії – 1 726 євро,

– 1 726 євро, Польщі – 1 729 євро,

– 1 729 євро, Португалії – 1 537 євро,

– 1 537 євро, Сербії – 1 520 євро,

– 1 520 євро, Румунії – 1 266 євро за квадратний метр.

Водночас найдоступніше житло для резидентів країни пропонує Данія, Португалія, Бельгія та Норвегія. Аби купити тут квартиру в новобудові громадяни повинні відкласти 4 – 6 річних заробітніх плат.